Internet : Twitter rend payante la double authentification par SMS

Twitter a trouvé un nouveau moyen pour pousser ses utilisateurs à opter pour son abonnement payant Twitter Blue. Le réseau social en a surpris plus d’un en commençant par leur envoyer un message qui invite à supprimer l’authentification à double facteur par SMS. La plateforme d’Elon Musk a décidé de rendre payante cette fonctionnalité qui permet de renforcer la sécurité d’un compte via l’envoi d’un code par SMS. La plateforme de microblogging indique en effet que cette option sera réservée aux abonnés de son offre payante Twitter Blue. Pour rappel, cet abonnement facturé 8 dollars par mois permet de certifier un compte avec la fameuse coche bleue – que Meta va aussi faire payer sur Facebook et Instagram –, de mieux promouvoir les messages, d’afficher moins de publicités et de rédiger des tweets plus longs, entre autres.