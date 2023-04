Réseaux sociaux: Twitter retire définitivement les anciens badges bleus

Coche grise

Le multimilliardaire a dû s’y reprendre à plusieurs fois pour lancer Twitter Blue, suscitant cacophonie et confusion. En novembre, il avait assuré vouloir «donner plus de pouvoir au peuple» et abolir «le système actuel des seigneurs et des paysans, entre ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l’ont pas». L’abonnement doit selon lui permettre de lutter contre les faux profils et les comptes automatisés, et aussi de diversifier les revenus, alors que de nombreux annonceurs ont fui la plateforme.