Twitter s'excuse du piratage mené avec l’aide de ses employés

Le réseau social reconnaît sans peine les dégâts causés à sa réputation par le piratage des comptes Twitter de plusieurs célébrités et personnalités politiques.

Twitter précise qu'au total les pirates informatiques ont visé 130 comptes et ont réussi à pénétrer dans 45 d'entre eux.

Les hackers qui ont orchestré la spectaculaire attaque sur des comptes Twitter de célébrités et de personnalités politiques ont «manipulé avec succès un petit nombre d'employés» de Twitter, affirme samedi le réseau social, qui s'excuse et se dit conscient du coup porté à la confiance des utilisateurs.

Twitter précise qu'au total les pirates informatiques ont visé 130 comptes et ont réussi à pénétrer dans 45 d'entre eux, grâce «à l'utilisation d'outils uniquement accessibles aux équipes de soutien interne».

C'est un tout petit nombre par rapport au nombre total d'usagers (environ 330 millions d'usagers mensuels ou 166 millions d'usagers quotidiens) mais parmi ces comptes piratés se trouvaient des responsables politiques comme le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, l'ancien président Barack Obama et de grands patrons comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Elon Musk, le patron de Tesla ou encore Bill Gates, le fondateur de Microsoft.

Twitter reconnaît sans peine les dégâts pour sa réputation. «Nous sommes embarrassés, déçus et avant toute chose nous sommes désolés. Nous savons qu'il nous faut regagner votre confiance et nous soutiendrons tous les efforts faits pour que les responsables soient jugés», peut-on lire sur son blog.

Doubler la mise

En l'occurrence, l'objectif des pirates semblait de faire de l'argent vite fait, si on en croit leur mode opératoire.

Aucun de ces comptes n'était certifié, c'est-à-dire doté du petit badge bleu distinctif qui en accroît la crédibilité et donne certains privilèges aux utilisateurs.

Le téléphone de Kanye?

Twitter n'a donné pour l'heure aucun détail sur les employés mêlés à ce piratage, pas plus que sur l'identité des hackers.

Ces derniers ont eu accès à des informations personnelles des détenteurs des comptes, y compris des adresses de courriel et des numéros de téléphone.

Selon le New York Times, tout est parti d'un mystérieux hacker opérant sous le nom de «Kirk» et disposant d'accès internes.

Le piratage a été effectué «par un groupe de jeunes», dont l'un dit encore vivre chez sa mère, et qui se sont rencontrés à cause de leur obsession pour les noms d'utilisateurs difficiles à obtenir, écrit le New York Times.