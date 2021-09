Réseaux sociaux : Twitter s’attaque aux groupes Facebook et à Reddit

La plateforme de microblogging teste la nouvelle fonctionnalité Communities qui permet de tweeter avec des internautes ayant des intérêts communs.

Après avoir lancé la fonctionnalité Super Follow et annoncé l’arrivée d’une nouvelle option permettant de supprimer discrètement des followers sans les bloquer, Twitter s’enrichit d’une autre nouveauté. Baptisée Communities, elle s’attaque directement aux groupes Facebook et aux subreddits de la célèbre plateforme communautaire Reddit. Mercredi, le réseau social à l’oiseau bleu a en effet commencé à déployer des groupes de communautés. Ils permettent à ses membres de tweeter avec d’autres utilisateurs partageant des intérêts communs, plutôt qu’avec tous leurs abonnés. Au lancement, les premières communautés (#AstroTwitter, #DogTwitter, #SkincareTwitter et #SoleFood) sont axées sur les thèmes de l’astrologie, des chiens, des soins de la peau, de la météo et des baskets, fait savoir le réseau social.