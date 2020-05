Réseaux sociaux

Twitter signale un tweet de Donald Trump comme trompeur

Pour la première fois, Twitter a signalé un tweet du président américain en appelant à vérifier les informations qu’il contient.

«Ces tweets contiennent des informations potentiellement trompeuses sur le processus de vote et ont été signalés pour fournir du contexte additionnel sur le vote par correspondance. Cette décision a été prise en accord avec l’approche que nous avons présentée plus tôt ce mois-ci», a justifié un porte-parole de la plateforme.

Deux poids deux mesures

Sous ces deux tweets s’affiche désormais la mention «Obtenez les faits sur le vote par correspondance», qui renvoie à un résumé des faits et à des articles publiés dans la presse américaine pour rétablir la vérité (par exemple le fait que la Californie n’envoie des bulletins qu’aux électeurs inscrits et non pas à tous les habitants de l’État).

Mais cela n’empêche pas Donald Trump de continuer à tweeter énormément sur les sujets, de façon souvent péremptoire et contestée. En fonction du potentiel de danger des messages et du type de problèmes qu’ils soulèvent (information non vérifiée, disputée ou trompeuse), les modérateurs de Twitter peuvent répondre avec des mises en garde ou des avertissements, voire aller jusqu’au retrait dans le pire des cas (information trompeuse et dangereuse).