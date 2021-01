États-Unis : Twitter suspend «de façon permanente» le compte de Trump

Le réseau social américain a justifié sa décision par les risques «de nouvelles incitations à la violence» de la part du président Donald Trump.

Le compte personnel de Donald Trump sur Twitter n’est désormais plus accessible et il est impossible de retrouver ses anciens tweets.

«Après examen approfondi des tweets récents de @realDonaldTrump et du contexte actuel – notamment comment ils sont interprétés (…) – nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence» de la part du président américain sortant, a expliqué l’entreprise dans un communiqué .

Jeudi, Facebook et d’autres services comme Snapchat ou Twitch ont aussi suspendu le profil du locataire de la Maison-Blanche pour une durée indéterminée. Mais Twitter compte plus que les autres pour Donald Trump – il y avait plus de 88 millions d’abonnés.