Réseaux sociaux : Twitter teste une solution pour éviter les débats houleux

Le service de microblogging espère que sa nouvelle fonctionnalité Heads up empêche les discussions toxiques de s’envenimer encore plus sur sa plateforme.

Twitter continue ses efforts pour proposer à sa communauté l’espace le plus bienveillant possible. Après avoir testé un outil contre la désinformation, le réseau social veut actuellement éviter que les threads (fils de discussion) trop animés ne s’enveniment et ne débouchent sur des insultes. La plateforme expérimente une nouvelle fonctionnalité. Baptisée Heads up, elle vise à informer les utilisateurs lorsqu’ils sont sur le point d’accéder à une discussion intense ou sur le point de s’enflammer, quel que soit le sujet abordé.