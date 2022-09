Lanceur d’alerte auditionné au Sénat : «Twitter trompe les élus, les régulateurs et son conseil d’administration»

«Ils ne savent pas ce qu’ils ont comme données, et donc, évidemment, ils ne peuvent pas les protéger», a affirmé mardi l’ex-chef de la sécurité du réseau social devant les sénateurs américains.

«Pas de serrures aux portes»

«La direction de Twitter trompe les élus, les régulateurs et même son propre conseil d’administration», a lancé d’emblée l’expert en cybersécurité, plus connu sous son pseudonyme, Mudge. En tant que responsable de la sécurité de la plateforme, depuis son recrutement fin 2020 jusqu’à son licenciement en janvier dernier, il assure avoir découvert de graves vulnérabilités et dit avoir tenté d’alerter la direction, en vain.