Réseaux sociaux : Twitter vend aux enchères ses fournitures de bureau

À partir du 17 janvier, vous devriez pouvoir placer votre enchère pour acheter des équipements de cuisine et de bureau, et autres décorations «excédentaires» auprès du géant des médias sociaux, selon une publication de Heritage Global Partners. Une statue d’oiseau est incluse. Les offres d’ouverture pour tous les articles varient entre 25 et 50 $. À noter que les visites se feront uniquement sur rendez-vous.