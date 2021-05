Réseaux sociaux : Twitter veut davantage de transparence pour ses comptes certifiés

Après concertation avec ses utilisateurs, Twitter veut que ses comptes authentifiés soient plus accessibles. Pour y parvenir, le réseau social s’appuie notamment sur six catégories.

Le badge «permet aux personnes sur Twitter de mieux connaître celles et ceux avec qui elles discutent et de déterminer si elles sont dignes de confiance, ce qui, selon nos recherches, favorise des conversations plus sereines et mieux informées», a expliqué le réseau social. La plateforme tente de se montrer plus transparente sur un processus considéré comme trop opaque et arbitraire par de nombreux utilisateurs. Elle leur a demandé leur avis en 2020, reçu plus de 33’000 contributions et défini un nouveau processus pour décrocher le précieux sésame.