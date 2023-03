Couac : Twitter fonctionne à nouveau normalement

Le réseau social Twitter, récemment racheté par Elon Musk, a souffert de dysfonctionnements mercredi à la mi-journée dans plusieurs parties du monde et notamment en Suisse, comme le montrait la plateforme Downdetector, qui fournit aux utilisateurs des informations en temps réel sur l’état de divers sites Web et services et confirmé par l’AFP. Le site, spécialisé dans la détection d’incidents sur internet, rapportait à midi plus de 4200 signalements aux États-Unis, et plus de 1600 en France.