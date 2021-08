Médias et services en ligne : TX Group enregistre une nette hausse de ses affaires au 1er semestre

L’éditeur de «20 minutes» et lematin.ch annonce un résultat opérationnel de 48,2 millions de francs, quatre fois plus qu’un an plus tôt.

1 / 1 Pietro Supino, président de TX Group, salue notamment la bonne tenue de 20 Minuten. Urs Jaudas/Tamedia

Le groupe zurichois TX Group, éditeur notamment de «20 minutes» et lematin.ch a nettement amélioré son résultat au premier semestre par rapport à la même période de l’exercice précédent. Selon un communiqué diffusé mardi matin, le chiffre d’affaires consolidé du groupe de médias et de services en ligne a augmenté de 22,2 millions de francs à 453,3 millions (+5,1%).

Le groupe clôture le premier semestre 2021 sur un résultat opérationnel de 48,2 millions de francs. Il a ainsi quadruplé par rapport à l’exercice précédent, fortement marqué par le coronavirus. La marge EBIT atteint 10,6% (exercice précédent: 2,9%). Le résultat net s’établit à 21 , 2 millions de francs , contre u ne perte de 109 , 4 millions il y a un an.

«La reprise économique, la croissance des offres numériques et une gestion particulièrement stricte des coûts ont été déterminantes», indique le groupe.

«Tamedia et 20 Minuten ont convaincu par une performance journalistique solide, confirmée dans le monitoring annuel de la qualité et qui revêt une grande importance sociétale, en particulier dans le contexte actuel», se réjouit Pietro Supino. Le président du conseil d’administration relève que les places de marché et plateformes d’annonces ont également affiché une bonne performance au premier semestre 2021. Jobcloud a profité de la détente sur le marché du travail, Ricardo et Tutti, de l’intérêt persistant pour les questions liées au développement durable. La situation sur le marché de la publicité et du placement est en revanche restée tendue.

La performance numérique compense la chute des revenus print La bonne performance numérique de l’entreprise 20 Minuten (qui comprend notamment «20 minutes» et lematin.ch) au cours du premier semestre a plus que compensé la baisse des revenus des journaux imprimés. Les journaux pendulaires imprimés ont souffert de l’obligation persistante de télétravail et de la réduction du nombre de journaux emportés de ce fait (taux d’exemplaires emportés), qui a baissé de 5 % par rapport à l’exercice précédent. En comparaison avec la période encore plus difficile de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires de 20 Minuten a progressé de 28 ,1% à 51 millions de francs. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) est ressorti à 1 00’000 franc s (exercice précédent: perte de 6 , 9 millions de francs). La marge EBITDA s’établissait à 0 , 2 % (exercice précédent: –17 ,4%) au jour de référence.

Reprise dans la pub télévisuelle

«Une reprise a été constatée dans la publicité télévisée et au niveau des annonces dans la version papier des médias payants avec l’assouplissement des restrictions liées au coronavirus au deuxième trimestre. Toutes les entreprises - TX Markets, Goldbach, 20 Minuten et Tamedia - ont présenté un résultat corrigé positif. La marge a progressé à plus de 10 pour cent. Je suis confiant par rapport aux perspectives pour le deuxième semestre 2021», analyse Pietro Supino.

Fusion des places de marché en ligne TX Group, Ringier, la Mobilière et General Atlantic créent une joint-venture dans le domaine des places de marché numériques. TX Group apporte ses plateformes Ricardo, tutti.ch, Homegate et Car For You à la nouvelle joint-venture. Ringier et la Mobilière y participent en apportant le groupe Scout24 Suisse, qui exploite les plateformes ImmoScout24, AutoScout24, MotoScout24, FinanceScout24 et anibis.ch. Le quatrième actionnaire sera l’investisseur de croissance international General Atlantic, qui offre au groupe de nombreuses années d’expérience dans le domaine des places de marché numériques à l’échelle mondiale. La fusion des places de marché en ligne de TX Markets et de Scout24 Suisse donnera naissance à un groupe leader en Suisse dans les domaines de l’immobilier, des véhicules, des services financiers et des places de marché générales, indique un autre communiqué mardi. Cette joint-venture sera l’une des plus grandes entreprises numériques de Suisse. TX Group détient 31% de la nouvelle joint-venture, Ringier et la Mobilière 29,5% chacun et l’investisseur de croissance General Atlantic 10%. Les quatre actionnaires détiennent chacun 25% des droits de vote.