Violence conjugale : Tyga accusé d’avoir frappé son ex-copine

Le rappeur aurait violenté Camaryn Swanson lors d’une dispute qui s’est déroulée en pleine nuit, chez lui. Le mannequin a porté plainte.

«J’ai été abusée émotionnellement, mentalement et physiquement et je ne veux plus le cacher», a écrit le mannequin de 22 ans en légende de cette photo.

D’après le site américain , c’est à partir de là qu’une dispute a éclaté entre Tyga et Camaryn. Selon cette dernière, l’artiste de 31 ans l’a violemment frappée. Camaryn a alors appelé sa mère pour qu’elle vienne la chercher. Elle a ensuite déposé plainte contre le rappeur pour violence conjugale. Si Tyga n’a pas été arrêté et a refusé de parler aux force de l’ordre lundi matin, il devra se rendre au commissariat mardi 12 octobre pour répondre de ses actes. La police a en effet constaté les marques de coups sur sa supposée victime.

Afin de dénoncer le comportement de son ex, Camaryn a posté des vidéos et des photos de son visage tuméfié dans une story Instagram. «J’ai été abusée émotionnellement, mentalement et physiquement et je ne veux plus le cacher», a-t-elle écrit en légende d’un des clichés. On ignore quand exactement le couple s’est séparé. Les deux Américains s’étaient rencontrés en début d’année 2021. Pour le moment, l’ancien compagnon de Kylie Jenner ne s’est pas encore exprimé sur cette affaire.