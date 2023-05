Tyler Rake 2 va envoyer du lourd sur Netflix

Tyler Rake, campé par Chris Hemsworth, fera son retour le 16 juin 2023. Netflix vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de ce film, parmi les dix les plus regardés sur la plateforme de streaming. Une chose est sûre: l’action sera au rendez-vous. On découvre sur les images des scènes de fusillades, de baston dans un train ou dans une prison et des courses-poursuites. Le long métrage a été tourné en partie en Autriche. D’ailleurs, en mars 2022, l’acteur australien s’était octroyé une pause pour venir faire du snowboard dans les Grisons .

En outre, peu avant la diffusion de cette bande-annonce, Chris Hemsworth a promis sur Twitter «une scène d’action d’une durée de 21 minutes». «Préparez-vous pour le voyage d’une vie», a écrit celui qui ne se lasse pas de camper le dieu Thor. Ce blockbuster a été produit et réalisé par Anthony et Joe Russo, déjà à l’origine de nombreux succès de la franchise Marvel dans des «Captain America» et des «Avengers». Il est centré sur le personnage de Tyler Rake, un mercenaire aguerri envoyé sur des missions plus périlleuses les unes que les autres.