Tyler, the Creator sous le charme de notre pays

Dans la vidéo, on voit le Californien de 32 ans d’abord aux bains des Pâquis à Genève, ville dans laquelle il a atterri avec son jet, puis en road trip à travers la Suisse. Après des plongeons dans des lacs, une séquence est particulièrement savoureuse: celle où Tyler est en pleine montagne et où il découvre que, chez nous, on possède des caves à fromages dans lesquelles on affine les meules. «Cette vie est différente, je m’en vais en Suisse», «Tyler, The Creator me donne envie d’acheter un ticket première classe pour la Suisse», «Pendant que certains tournent des clips tout pétés sans originalité, Tyler se donne la peine d’aller filmer en Suisse. J’adore», sont certaines remarques qu’on peut voir sur le web, compilées par Tataki. Ce clip a été publié le 5 avril 2023. Ce morceau est extrait de l’album «Call Me If You Get Lost», dont la sortie remonte à 2021.