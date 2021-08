Défi - Tyreek Hill est-il plus rapide qu’Usain Bolt?

Il est, au niveau du chrono, l’homme le plus rapide du monde. Champion olympique à Pékin, Londres et Rio de Janeiro, Usain Bolt possède d’aille u rs toujours les records du monde du 100 m en 9’’58 et du 200 m en 19’’19. Avec huit médailles d’or réc o ltées aux JO dans sa collection, dont trois fois les sacres sur 100 et 200 mètres, le Jamaïcain p rofite de sa retraite d orée d es pistes depuis 2017 . Fan de Manchester United, i l a même tenté sa chance avec un ballon rond .

Une accélération fulgurante

Bolt est confiant, Hill aussi

Tyreek Hill, tout aussi convaincu que le sprinter jamaïcain qu’il ne perdra pas, ne craint pas son prestigieux adversaire. Lequel aurait é c laté de rire! Usain Bolt a d’ailleurs démontré qu’il pouvait courir le «40 yards dash» plus vite que lui alors qu’il était à la retraite depuis deux ans. À voir, tout bientôt sur une piste…

On sait bien que Tyreek Hill est dans une classe à part dans la NFL, mais Usain Bolt r e ste seul au sommet du monde quand parle de course et de vitesse. Les deux hommes n’ont pas encore dévoilé où et quand aura lieu ce défi. Mais on se réjouit vraiment de voir le résultat…