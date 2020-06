Boxe

Tyson Fury se sépare d'un conseiller associé au crime organisé

L’Irlandais Daniel Kinahan, 88 ans, ne gérera plus les contrats du champion du monde des poids lourds. Il est suspecté d’avoir une position très importante au niveau mondial dans la mafia irlandaise.

Le légendaire promoteur a expliqué au Daily Telegraph que même si Fury et lui «admirent et respectent» Daniel Kinahan, ils ont convenu ensemble que la société d'Arum, Top Rank, gèrerait les prochains contrats du boxeur. Fury s'est mis d'accord avec son compatriote Anthony Joshua pour deux combats destinés à déterminer qui est le seul et unique champion du monde des lourds. Il a déjà remercié Kinahan, qui vivrait à Dubaï, pour avoir bouclé ce contrat.