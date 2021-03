Musique : U2 va diffuser ses meilleurs concerts sur YouTube

Le célèbre groupe de rock va streamer sur la plateforme les quatre shows qui l’ont le plus marqué dans sa longue carrière.

Privé de scène comme tous les artistes, U2 n’en oublie pas pour autant ses fans. Sur sa cha î ne YouTube, du 17 mars au 10 avril 2021, le combo leur réservera une jolie sur p rise. Il leur p roposera de découvrir e n live les enregistrements rem a st é risés de quatre anciens concerts. Sous le nom de «U2: The Virtual Road», on retrouvera Bono et sa bande sur scène à Denver en 1983, Mexico en 1997, chez eux à Dublin en 2001 et à Paris en 2015. «Chaque spectacle est mémorable pour nous , mais ces quatre - là particulièrement… C ’ est excitant d ’ être à nouveau sur la route » , a déclaré la formation irlandaise à propos du «U2: The Virtual Road».