Vaste enquête : «Uber a enfreint la loi, trompé la police, et délibérément exploité la violence»

Des milliers de documents internes datés de 2013 à 2017 dressent un portrait glaçant de l’entreprise. La plate-forme reconnait ses torts en évoquant des «comportements du passé».

La plateforme Uber a déclaré dimanche qu’elle ne ferait pas d’excuses pour son «passé», en réponse à une enquête internationale de journalistes montrant que l’entreprise a eu recours à des pratiques brutales et a «enfreint la loi» pour s’imposer malgré les réticences des politiques et des taxis .

«Pas alignés avec nos valeurs actuelles»

«Nous n’avons pas fait et ne ferons pas d’excuses pour des comportements du passé qui ne sont clairement pas alignés avec nos valeurs actuelles», a indiqué Jill Hazelbaker, vice-présidente chargée des Affaires publiques d’Uber, dans un communiqué en ligne. Le Guardian, un quotidien britannique, a obtenu et partagé avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) quelques 124’000 documents, datés de 2013 à 2017, comprenant des emails et messages des dirigeants d’Uber à l’époque, ainsi que des présentations, notes et factures.