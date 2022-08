Uber annonce le versement des primes promises aux chauffeurs

Genève : Uber annonce le versement des primes promises

C’était l’une des garanties qui avaient poussé l’Etat, fin juillet, à prolonger l’autorisation provisoire d’exercer à Genève d’Uber jusqu’au 15 octobre: la multinationale s’était engagée à verser une «prime de transfert» de 930’000 francs nets d’ici fin août aux chauffeurs actifs durant les six derniers mois. Mercredi soir, la société américaine a annoncé aux chauffeurs qu’ils «devraient avoir reçu ou allaient recevoir sous peu» cet argent, dont la distribution s’effectue de la sorte: 3000 francs pour 100 chauffeurs de catégorie 1; 2250 francs pour 100 chauffeurs de catégorie 2; 1500 francs pour 200 chauffeurs de catégorie 3; 262,50 francs pour tous les chauffeurs de catégorie 4, dont on calcule qu’ils doivent être au nombre de 400.

La prime est allouée aux conducteurs «qui ont été les plus actifs durant la période des six mois précédant le 1er juin 2022», sur la base d’un classement allant des plus assidus au moins assidus. L’entreprise précise que la catégorie d’activité a été déterminée «sur la base du temps de course et d’approche durant la période considérée, à l’exclusion de tout autre critère».