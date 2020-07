Actualisé il y a 1h

Suisse

Uber: davantage d’indépendance pour les chauffeurs

L’entreprise revoit son app pour permettre aux chauffeurs d’être plus flexibles. Ceux-ci pourront fixer des tarifs ou choisir ou non une course.

de leo

Uber propose des nouveautés pour les chauffeurs utilisant son application. KEYSTONE

Renforcer l’indépendance des chauffeurs, c’est ce que promet Uber. L’entreprise a annoncé jeudi qu’elle allait introduire dès la semaine prochaine de nouvelles fonctionnalités sur son app. «Les chauffeurs VTC utilisent notre application pour la flexibilité et la capacité à être leur propre patron, a expliqué Steve Salom, directeur général d’Uber en France, Suisse et Autriche. C’est cette capacité à décider, contrôler et réaliser son activité en toute indépendance que nous allons encore renforcer.»

Ainsi, les conducteurs pourront disposer de davantage d’informations sur une course avant de l’accepter ou non. Un nouvel affichage des demandes contiendra le prix minimum de la course net de frais, les frais de service d’Uber, l’estimation de la distance, la ville et le code postal du point de prise en charge et l’estimation du temps d’approche, ainsi que la ville et le code postal du point de dépose. Cette nouvelle fonctionnalité sera en service dès le 20 juillet dans toute la Suisse.

Tarif à choix

Autre changement notoire: les chauffeurs pourront fixer eux-mêmes leur propre tarif. Un multiplicateur leur permettra de modifier le prix d’une course «à tout le moment de la journée et autant de fois qu’ils le souhaitent». Le tarif standard proposé par Uber pourra être divisé par deux ou être triplé, au maximum. Le client pourra ensuite accepter ou non la course. Cette nouveauté sera introduite dès le 23 juillet sur les options UberX, Comfort et Green à Bâle, Genève, Lausanne et Zurich.

Sa propre clientèle

Enfin, les chauffeurs pourront se constituer leur propre clientèle. Un passager qui aura particulièrement apprécié la prestation d’un conducteur, pourra ajouter ce dernier à la fonctionnalité «Chauffeur Favori». A la fin de la course, il suffira d’appuyer sur une icône représentant un cœur. Le chauffeur pourra accepter ou non de faire partie de cette liste. Dès qu’un trajet sera planifié au moins 30 minutes à l’avance, comme par exemple une course pour l’aéroport, le parcours sera proposé en priorité aux chauffeurs favoris du client. Cette nouveauté sera introduite dès le 16 juillet, puis dans un second temps à Genève.

Les chauffeurs utilisant Uber ont été informés de ces changements et pourront faire leur retour sur ces nouveautés d’ici la fin de l’été. Des modifications pourraient être apportées, le cas échéant. «Ces changements sont inédits, souligné Steve Salom. Nous les avons développés pour la Suisse, afin de montrer notre engagement envers le pays. En donnant aux chauffeurs encore plus de transparence et de choix, nous développons des solutions qui renforcent l’indépendance de leur activité, qu’ils apprécient tant.»

