Genève: Uber devra payer 35 millions pour se régulariser 

«Une étape importante de la mise en conformité d’Uber se conclut aujourd’hui.» C’est ainsi que le Département de l’Economie genevois a présenté, vendredi, sa décision d’accepter la proposition de la société de transport. Un plan destiné à appliquer le jugement du Tribunal fédéral, qui a estimé, en juin dernier, que les chauffeurs de la société étaient bien des employés et non des indépendants. Résultat: pour régulariser sa situation depuis son arrivée à Genève en 2014, Uber doit payer plus de 35 millions de francs. Cette annonce intervient après l’échec de l’accord entre la multinationale américaine et les syndicats de chauffeurs, début octobre.