Transports : Uber donne plus d’indépendance à ses chauffeurs et livreurs

La firme américaine assouplit ses contraintes et donne le choix de travailler comme salarié au sein d’entreprises partenaires.

Image d’illustration. 20min/Marco Zangger

Uber et Uber Eats ont annoncé samedi offrir à leurs chauffeurs et coursiers en Suisse «davantage d’autonomie, ainsi que le choix entre l’indépendance et l’emploi auprès d’entreprises partenaires». En conflit depuis des années avec l’Etat de Genève, l’entreprise américaine avait été désavouée par le Tribunal fédéral (TF) fin mai. Ce dernier avait conclu que les chauffeurs employés par Uber devaient être considérés comme des salariés et non pas des indépendants. Une décision qui a des conséquences dans tous les cantons.

Uber annonce donc offrir désormais davantage de flexibilité aux personnes travaillant par le biais de ses plateformes. Les chauffeurs et livreurs bénéficieront par exemple d’«une liberté totale de décider quand, où et pour combien de temps ils veulent utiliser l’application». Ils pourront aussi choisir leur véhicule et les itinéraires et auront le droit d’accepter ou de refuser, ou même d’annuler les courses, «ce sans aucune conséquence», écrit l’entreprise. Ils auront aussi accès à une assurance accidents gratuite. Les chauffeurs pourront fixer leurs tarifs et les livreurs ne seront plus soumis à évaluation.

Alors que la décision du TF a créé de l’incertitude dans la façon dont les chauffeurs et coursiers peuvent poursuivre leurs activités à Genève, Uber affirme que ces adaptations répondent aux aspirations des travailleurs concernés. La firme cite un sondage réalisé par ses soins auprès de plus de 800 coursiers utilisant l’application Uber Eats. Le résultat: «89% d’entre eux ont déclaré qu’ils souhaitaient rester indépendants et que la flexibilité était l’un de leurs principaux facteurs de satisfaction (86%).»

Choix entre emploi et indépendance Uber et Uber Eats ont également annoncé étendre leur collaboration avec «des entreprises tierces gestionnaires de flottes proposant des contrats d’employé aux coursiers et chauffeurs qui le souhaiteraient». Un «modèle dual» a été lancé à Lausanne dans le cadre d’un projet pilote, explique l’entreprise. Il offre aux chauffeurs et aux coursiers le choix entre continuer à utiliser les applications Uber et Uber Eats en tant qu’indépendants ou devenir employés d’une entreprise partenaire locale. Ce régime est celui déjà en place dans le canton de Genève et dans plusieurs autres pays européens comme l’Allemagne, l’Autriche et l’Espagne.