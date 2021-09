Transport : Uber France condamné à verser plus de 195’000 francs à 910 chauffeurs de taxi

Déjà condamné par la Cour d’appel de Paris, Uber France l’est cette fois-ci au civil. Le tribunal a estimé que Uber, via son offre Uber Pop, a violé les règles du marché.

La société Uber France a été condamnée vendredi à verser plus de 180’000 euros (195’381,90 francs) en dommages et intérêts à plus de 900 chauffeurs de taxi et leur syndicat pour avoir mis en place une «concurrence déloyale» entre 2014 et 2015 par le biais de la fonctionnalité Uber Pop.