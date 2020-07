États-Unis

Uber gobe l'application de livraison de repas Postmates

confronté à une forte baisse de ses affaires dans les voitures avec chauffeur, le groupe américain complète ainsi son offre Uber Eats.

Avec la combinaison des deux plateformes, les consommateurs bénéficieront d'un plus grand choix de restaurants et de marchands tandis que les livreurs auront plus d'opportunités, assure Uber dans un communiqué.

Échec des négociations avec Grubhub

Just Eat Takeaway, fruit d'une récente fusion entre le britannique Just Eat et le néerlandais Takeaway, entend s'imposer face au britannique Deliveroo et à Uber Eats dans ce paysage en pleine consolidation.