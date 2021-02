Uber étrennera jeudi à Genève un véritable service de taxi, intitulé Uber Taxi. Pour ce faire, la plateforme s’est associée à la coopérative Taxis 202, active au bout du lac depuis 1979. Les usagers pourront choisir, sur l’application, entre commander une course VTC en UberX ou réserver un trajet en taxi. Les différents prix leur seront fournis en amont, celui des taxis s’affichant sous la forme d’une fourchette. Ils seront en effet basés sur les tarifs officiels. Le montant affiché par le taximètre en fin de course fera foi.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, l’entreprise californienne explique que «plusieurs dizaines» de chauffeurs indépendants «202» seront dorénavant connectés à l’application et «bénéficieront du système de réservation d’Uber via un système de frais de service adapté». La société juge que «le lancement d’Uber Taxi représente une opportunité pour tous les chauffeurs de taxi indépendants qui souhaitent compléter leurs revenus». Selon elle, ils perdront moins de temps à chercher ou attendre des passagers, et profiteront d’une clientèle élargie.

«C’est du gagnant-gagnant»

Président de la coopérative Taxis 202, Miguel Casimiro se déclare enthousiasmé par ce partenariat. «Pour les clients le service taxi sera plus rapide et efficace», alors que ses chauffeurs jouiront de «plus de visibilité et de mobilité en réduisant les temps d’attente entre chaque course». Il explique que c’est Uber qui l’a approché. «Les chauffeurs indépendants réclamaient une plateforme à l’État, eh bien cette plateforme existe, c’est Uber. Je me suis contenté de négocier les conditions d’affiliation pour mes chauffeurs. Je suis content pour eux, c’est du gagnant-gagnant.»