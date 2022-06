Uber interdit d’exercer à Genève dès demain

C’est un coup de tonnerre: dès ce samedi à minuit, Uber sera interdit d’exercer à Genève. Cette mise au ban intervient après que le Tribunal fédéral a tranché un litige opposant depuis plusieurs années l’Etat au géant californien: pour les juges de Mon-Repos, les chauffeurs de la plateforme VTC sont bien des salariés, et non des indépendants. Ils ont donc validé la décision prise par la justice genevoise fin 2019: Uber ne pourra pas reprendre de service dans le canton avant de s’être mis en conformité, et ce de manière rétroactive.