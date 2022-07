A Genève, la conciliation entamée par l’Etat entre Uber et les syndicats a échoué

TDG

«Cet échec n’est pas une surprise». C’est le constat du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT) et d’UNIA ce mercredi matin après l’annonce, la veille, de la fin de la conciliation menée par la Chambre des relations collectives de travail (crct) entre les syndicats et Uber. Les parties prenantes ont retrouvé le droit à la parole publique et aux manifestations après près d’un mois de négociations lancées par le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) qui impliquaient le silence dans les médias.

Pour rappel, un arrêt du Tribunal fédéral décrétait le 3 juin que dans le canton de Genève, les chauffeurs Uber avaient le statut de salariés. Suite à un accord signé le 10 juin entre le DEE et Uber, qui fait également parler pour l’affaire des Uber files, les conducteurs ont pu reprendre le travail à condition de signer un nouveau contrat chez MITC Mobility et d’en devenir les salariés. En parallèle, le département a saisi la Chambre des relations collectives de travail pour entamer une procédure de négociations entre les syndicats et Uber.

Les conditions ont empiré

La cause de l’échec? Selon les syndicats, les conditions ont empiré pour les chauffeurs entre mai et aujourd’hui. S’ils sont censés être considérés comme des salariés, «le contrat de travail fourni par l’entreprise sous-traitante MITC Mobility ne le montre pas» explique Orlane Varesano, avocate d’Unia. Uber et MITC prennent chacun une commission sur les courses des chauffeurs, les temps d’attente et de retour ne sont pas payés entre les courses et les frais d’entretien du véhicule restent à la charge du conducteur. Selon les syndicats, des chauffeurs «reçoivent des mails qui les poussent à signer» le nouveau contrat chez MITC sans quoi, leur contrat ne serait pas renouvelé.

Quid des salaires promis par Fabienne Fischer pour la période où les chauffeurs n’ont pas pu travailler du 3 au 17 juin? Retard et montants diminués: c’est ce que constatent les chauffeurs. «J’ai reçu 780 francs pour ces 12 jours». Selon les calculs de Philippe, chauffeur depuis 2016, il aurait dû recevoir autour de 2200 francs. Comme Uber est rétroactivement considéré comme un employeur, le conducteur a pu toucher le chômage.

