Uber peut continuer à rouler à Genève, l’Etat ayant besoin de temps

Pour rappel, l’accord rejeté par les syndicats SIT et Unia prévoyait qu’Uber paie 15,4 millions d’arriérés de cotisations sociales, en prenant à sa charge ceux des chauffeurs; 400’000 fr. pour les cas de maladies et accidents non couverts; et 4,6 millions pour les frais professionnels. C’est ce dernier chiffre qui avait braqué les chauffeurs. Ils jugent qu’Uber ne leur doit pas 4,6 millions mais dix fois plus, soit 46 millions, pour «un salaire convenable», et au moins 12 millions, «la ligne rouge».