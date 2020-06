Livraison de repas

Uber pourrait s’offrir Postmates pour 2,6 milliards de dollars

Pour compenser l'effondrement des courses de VTC lié à la crise du Covid-19, Uber veut accélérer sa diversification et s’intéresse au rachat du service de livraison à domicile Postmates.

Des discussions entre Uber et la start-up Postmates sont en cours pour une acquisition dont le montant pourrait avoisiner 2,6 milliards de dollars, ont indiqué lundi le New York Times et le Wall Street Journal , citant des sources proches du dossier.

Fragilisé par la pandémie, le groupe a ainsi perdu 2,9 milliards de dollars au premier trimestre, soit quasiment le triple d'il y a un an, et a décidé de licencier environ un quart de ses salariés.

Echec du rachat de Grubhub

C'est le groupe de livraison de repas anglo-néerlandais Just Eat Takeaway qui est désormais en discussions avancées pour racheter Grubhub. Just Eat Takeaway, fruit d'une récente fusion entre le britannique Just Eat et le néerlandais Takeaway, entend s'imposer face au britannique Deliveroo et à Uber Eats dans ce paysage en pleine consolidation.