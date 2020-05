Coronavirus

Uber va biffer 3000 emplois de plus

La plateforme touchée de plein fouet par les mesures de restrictions pour endiguer la pandémie, se sépare en quelques semaines d’environ un quart de ses effectifs.

La plateforme prévoit également de se concentrer sur son cœur de métier, le transport de passagers et la livraison de nourriture avec Uber Eats, en abandonnant plusieurs projets considérés comme «non-essentiels».

La société va notamment réduire la voilure de son laboratoire dédié à l’intelligence artificielle et son incubateur de projets.

Elle étudie également des «alternatives stratégiques» pour Uber Works, le service qui ambitionnait de mettre en relation entreprise et travailleurs.

«Compte tenu de l’impact dramatique de la pandémie et de la nature imprévisible de toute reprise éventuelle, nous concentrons nos efforts sur nos principales plateformes de mobilité et de livraison et redimensionnons notre entreprise pour qu’elle corresponde aux réalités de notre entreprise», a commenté le directeur général de la société Dara Khosrowshahi dans un message transmis à l’AFP.