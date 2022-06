Genève: Uber va pouvoir reprendre ses activités

Moins d’une semaine après l’arrêt soudain des activités d’Uber VTC à Genève, le Canton et la plateforme numérique ont trouvé un terrain d’entente. Vendredi, le Département de l’Economie et de l’emploi (DEE) a indiqué qu’un accord avait été signé. Selon un communiqué, «Uber BV reconnaît ses responsabilités à Genève, conformément à la décision du Tribunal fédéral».

De fait, indique l’Etat, l’interdiction d’exercer faite à Uber, la semaine dernière, est levée et les chauffeurs pourront «rapidement reprendre leurs activités». Le DEE indique également, sans toutefois entrer dans les détails, que «Uber BV s’engage à ce que les chauffeurs bénéficient des conditions de travail résultant des articles 319ss CO, du salaire minimum cantonal et d’affiliations aux assurances sociales, et ce jusqu’à la fin des rapports contractuels».