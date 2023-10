Ubisoft: Retour de la saga à succès, avec le jeu Assassin’s Creed Mirage

Après la Renaissance et les Vikings, place à la découverte de Bagdad, au IXe siècle, pour les fans d’«Assassin’s Creed» dans le nouveau jeu qui sort jeudi. Créée en 2007, la saga «Assassin’s Creed» est une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de ces quinze dernières années, avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Le dernier opus était «Valhalla» en 2020, qui avait dépassé le cap du «milliard d’euros de revenus», selon le patron d’Ubisoft, Yves Guillemot. Trois ans après, l’impatience des fans à travers le monde était donc à son comble, jusqu’à jeudi, et le lancement de «Mirage», dont la sortie était initialement prévue pour fin 2022.