Guerre en Ukraine : Ubisoft et Take-Two bloquent aussi leurs ventes en Russie

Les deux éditeurs de jeux vidéo, français et américain, rejoignent le mouvement initié par d’autres grands acteurs de l’industrie vidéoludique.

Le célèbre éditeur français de jeux vidéo Ubisoft («Assassin’s Creed», «Rainbow Six» ou encore «Far Cry») et son concurrent américain Take-Two («GTA», «NBA 2K», «Red Dead Redemption») ont ajouté leurs noms à la liste des grands acteurs du monde vidéoludique ayant pris des mesures concrètes contre la Russie à la suite du conflit en Ukraine. Les deux entreprises ont en effet annoncé suspendre leurs ventes physiques et numériques en Russie et en Biélorussie. Elles suivent ainsi les traces d’Electronic Arts, Activision Blizzard , Epic Game s, CD Projekt Red ou encore Microsoft.

«Nous avons observé les récents événements en Ukraine avec inquiétude et tristesse. Après une importante réflexion menée la semaine dernière, nous avons décidé d’arrêter les nouvelles ventes, les installations et le support marketing à travers nos labels en Russie et en Biélorussie pour le moment», a fait savoir à PC Gamer Alan Lewis, vice-président de la communication d’entreprise de Take-Two Interactive. La décision de la maison mère de Rockstar Games arrive juste avant la sortie de «GTA 5» et de «GTA Online» sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 de Sony et Xbox Series de Microsoft.