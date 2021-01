Jeux vidéo : Ubisoft ouvre un nouvel univers pour «Star Wars»

L’éditeur d’«Assassin’s Creed» collabore avec Lucasfilm Games sur un jeu en monde ouvert avec une histoire originale autour de la saga.

Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, les adaptations de Star Wars dans les jeux vidéo étaient confiées à Electronic Arts, et la franchise représente donc une prise de choix pour Ubisoft, dont le titre décollait mercredi après-midi de plus de 6% à la Bourse de Paris, à 84 euros. Cette nouvelle «aventure narrative Star Wars en monde ouvert» sera dirigée par Massive Entertainment (Far Cry 3, The Division 2), le studio d’Ubisoft basé en Suède.