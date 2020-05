Jeu vidéo

Ubisoft porte plainte contre Google et Apple pour plagiat

Les droits de propriété intellectuelle sont au coeur d’une bataille judiciaire qui oppose un éditeur français de jeux vidéo à trois géants américains et chinois.

Ubisoft dit avoir demandé, sans succès, la suppression de l'application des catalogues de Google et Apple.

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a déposé plainte contre un éditeur de jeu chinois qu'il accuse de plagiat et contre Google et Apple qui distribuent le titre mis en cause sur leurs magasins d'applications, a indiqué lundi l'entreprise à l'AFP.