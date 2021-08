Singapour : Ubisoft visé par une enquête pour harcèlement et discrimination

Le studio Ubisoft de Singapour fait l’objet d’une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel et discrimination raciale, ont annoncé les autorités locales.

Une enquête a été ouverte «concernant des allégations de harcèlement sur le lieu de travail et de traitement discriminatoire à Ubisoft Singapour», a annoncé mardi le Tafep, régulateur des employeurs de Singapour. L'autorité se base sur «des informations anonymes contenant des liens vers des articles en ligne.» L’éditeur français de jeux vidéo, connus pour «Assassin’s Creed» ou encore «Far Cry», avait été éclaboussé l’an dernier par des révélations sur le comportement sexiste et violent de plusieurs de ses cadres.

Harcèlement et mauvais traitements

Le régulateur a aussi appelé tous ceux pouvant avoir connaissance d’un comportement illégal, comme une agression ou du harcèlement sexuel, à signaler ces incidents à la police. Le site spécialisé dans les jeux vidéo Kotaku a publié une enquête le mois dernier mentionnant des allégations de harcèlement, de mauvais traitements et des disparités salariales importantes entre expatriés et Singapouriens, basée sur les témoignages d’une vingtaine d’employés et ex-employés d’Ubisoft Singapour s’exprimant sous couvert de l’anonymat. Deux femmes ont témoigné de contacts physiques et de commentaires inappropriés tandis qu’un autre salarié s’est plaint d'«un fossé insensé des salaires entre locaux et expatriés».