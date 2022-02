Economie – UBS: bénéfice de 7,5 milliards de dollars en 2021

Économie : UBS: bénéfice de 7,5 milliards de dollars en 2021

L’argent afflue dans la grande banque suisse, qui a réalisé des résultats annuels allant au delà des attentes.

Sans les litiges avec la justice française, le résultat aurait pu être encore plus fort.

«La dynamique persistante des flux et de la croissance des volumes observée tout au long de l’année montre que les clients continuent de nous accorder leur confiance»: l’amorce du communiqué de presse d’UBS sur ses résultats annuels de 2021 a un ton d’optimisme, et pour cause.