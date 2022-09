Occupation au charbon: UBS devra payer pour avoir maintenu une plainte invalide contre des militants

Retour de flamme pour UBS dans la saga judiciaire qui fait suite à l’occupation de ses locaux de Saint-François, à Lausanne, par des militants du climat. En janvier 2020, ceux-ci y avaient fait un sit-in durant plusieurs heures et avaient pour la plupart été identifiés par la police à la sortie.

Plusieurs condamnations ont déjà été rendues dans cette affaire, et le Ministère public a fait appel (lire encadré). Mais en juin, trois militants ont été acquittés par un tribunal lausannois. Le président a estimé que, comme ils l’expliquaient eux-mêmes, ils étaient probablement juste venus voir ce qui se passait, et non pour organiser ou participer au sit-in. Jusqu’ici, rien d’extraordinaire.