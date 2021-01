Résultats 2020 : UBS et Novartis ont cartonné malgré la pandémie

Le No 1 bancaire helvétique a dégagé un bénéfice net de 6,6 milliards de dollars l’an passé (+54%) alors que celui du géant de la pharma a atteint 8,1 milliards (+13%).

UBS et Novartis ont bien résisté à la crise sanitaire. La grande banque a ainsi publié mardi un bénéfice net 2020 en hausse de 54%, à 6,6 milliards de dollars, porté par la gestion de fortune et la banque d'investissement. Sur le seul quatrième trimestre, son bénéfice net a bondi de 137% sur un an, à 1,7 milliard de dollars.