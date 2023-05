Rachat: UBS maintient Credit Suisse pour le moment

Credit Suisse restera dans un premier temps une banque indépendante sous la houlette d’UBS. La banque conservera ses filiales, ses succursales et ses propres clients, a annoncé mardi UBS dans un communiqué . «UBS et Credit Suisse continueront d’agir indépendamment jusqu’à nouvel ordre», précise-t-elle.

Credit Suisse conserve aussi sa gestion des risques et de gouvernance, mais des directives seront ajoutées pour assurer un contrôle par UBS.

«Cela prendra du temps»

«L'intégration des secteurs d'activité et des entités juridiques prendra du temps», a reconnu le directeur général d'UBS et du futur géant bancaire réuni, Sergio Ermotti. «Mais l'extension du modèle d'affaires, les flux de revenus diversifiés, la gestion disciplinée des risques et le bilan robuste d'UBS qui résultera de la fusion avec Credit Suisse seront bénéfiques pour nos clients, nos collaborateurs, nos investisseurs, ainsi que pour l'économie»; a-t-il estimé.