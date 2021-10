Discriminé au téléphone – «UBS ne m'a pas renseigné parce que ma voix était trop féminine»

Il a fallu plusieurs tentatives pour enfin être relié au bon département. Selon lui, il a dû répondre deux fois à toutes les questions de sécurité permettant de l’identifier. Et quand il a finalement été mis en relation avec le bon interlocuteur, celui-ci a refusé de le servir et de s’occuper de son cas. «L’employé m’a dit que ma voix était trop féminine et qu’il ne pouvait pas me donner d’informations sur mon compte pour cette raison-là», s’indigne le lecteur. «Il m’a dit que la carte de crédit appartenait à un Monsieur Horvath et que je ne sonnais pas comme un Monsieur Horvath.»