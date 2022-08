Confirmation du genre : UBS pourrait offrir des congés pour les personnes transgenres

Le changement de sexe est un défi social, médical et juridique pour les personnes qui font le pas. La banque pourrait leur offrir des congés payés.

Selon un post Instagram du «Transgender Network Switzerland», supprimé depuis, UBS réfléchirait à accorder des jours de vacances payés aux personnes trans qui doivent confirmer leur genre, rapporte «20 Minuten». Les avantages pourraient inclure des aspects juridiques, médicaux et sociaux comme, le changement de sexe sur des documents tels que le passeport ou le permis de conduire, des séjours à l’hôpital pour des examens médicaux ou des opérations ou l’achat de vêtements qui correspondent mieux à la nouvelle identité de genre.

On ne sait pas encore exactement lesquels de ces aspects engloberaient des jours de congés payés par la banque. Selon l’article du «Transgender Network Switzerland», des activités militantes pourraient également en faire partie.

Contactée, la banque n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet et a préféré envoyer une déclaration générale concernant les diversités et l’inclusion. «Nous discutons régulièrement — également dans le cadre d’ateliers — avec nos réseaux de collaborateurs et avec des tiers externes de différents thèmes, dont LGBTQ+», indique UBS.