Conjoncture

UBS rabote ses prévisions de croissance

La banque aux trois clés entrevoit une chute de 4,6% du produit intérieur brut helvétique, à cause du Covid-19.

«Première récession ordonnée»

Fermeture des magasins oblige, la consommation privée s'est effondrée et devrait reculer de 5,5% sur l'ensemble de l'année. Même constat pour les entreprises dont les investissements sont attendus en baisse de 4,8% et les exportations en repli de 10,2%.

La pandémie de Covid-19 ne va pas pour autant chambouler le paysage économique helvétique, mais accélérer un mouvement déjà enclenché avant la crise, ont estimé les spécialistes d'UBS lors d'une conférence téléphonique. Le commerce de détail et le secteur des services à la personne ainsi que les médias sont les plus affectés par la situation, suivis par le tourisme et les loisirs. L'industrie des machines et de l'électronique, habituée aux chocs conjoncturels, devrait par contre limiter les dégâts.