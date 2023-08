UBS renonce aux garanties, la Confédération a gagné 200 millions

UBS a renoncé aux 9 milliards de garanties de perte «après une évaluation complète» des actifs de Credit Suisse qu’elle avait récupérés sans avoir pu au préalable les analyser. «UBS a conclu que cette garantie n’était plus nécessaire», annonce-t-elle vendredi, et ajoute qu’elle «verse un total de 40 millions de francs pour indemniser la Confédération suisse pour sa mise en place».

«UBS a communiqué aujourd’hui qu’elle renonçait purement et simplement à la garantie de la Confédération contre les pertes, et ce dès à présent», a pour sa part confirmé le DFF. Et ce n’est pas tout. «L’accord entre Credit Suisse et la BNS concernant les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie accordée par la Confédération en cas de défaillance a également été résilié», poursuit Berne.