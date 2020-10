Immobilier : UBS va collaborer avec Homegate

La banque suisse va travailler de concert avec le site immobilier pour offrir de meilleures prestations dans le domaine de l’immobilier et du prêt bancaire.

L’établissement bancaire veut faciliter les démarches pour contracter un prêt hypothécaire. Keystone

UBS étoffe les services de sa plateforme d’hypothèques en ligne «key4». À cet effet, le numéro un bancaire helvétique a conclu un accord de collaboration avec le site immobilier homegate.ch. L’objectif vise à simplifier le processus de recherche de biens immobiliers. En outre, la palette de nouvelles hypothèques disponibles sur «key4» est étendue.

Dans le cadre de la coopération, les données de Homegate seront automatiquement transférées à «key4», les utilisateurs n’ayant ainsi plus à saisir toutes les spécifications de l’objet immobilier visé, explique mercredi UBS. Lorsque les clients souscrivent un prêt hypothécaire via «key4», UBS représente l’interlocuteur et le partenaire contractuel à tous les niveaux.

Choisir l’offre la plus intéressante

Lancée fin juin 2020, la plateforme «key4» permet désormais de prolonger non seulement les hypothèques existantes, mais aussi d’en contracter de nouvelles avec effet immédiat. Les personnes intéressées trouveront des offres à court et à long terme sur «key4».

Les prêts hypothécaires SARON à taux variable peuvent désormais être facilement combinés avec un crédit hypothécaire à taux fixe, ajoute la banque. Pour la première fois et de manière unique sur le marché, les clients peuvent désormais choisir l’offre la plus intéressante auprès de différents prêteurs suisses pour chaque tranche d’emprunt hypothécaire et composer leur financement immobilier.

Les nouveaux calculateurs de prêt hypothécaire et de prix d’achat maximum intégrés à «key4» permettent de déterminer rapidement et facilement les coûts mensuels d’un prêt hypothécaire et de déterminer si l’acquéreur dispose d’une capacité financière suffisante.