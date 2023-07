UBS va payer 335 millions de francs d’amendes pour Archegos

L’amende la plus importante jamais infligée par la PRA

UBS va ainsi s’acquitter de 268,5 millions de dollars (232 millions de francs) aux Etats-Unis, et 87 millions de livres sterling au Royaume-Uni (96 millions de francs). Il s’agit de la plus importante amende imposée par l’Autorité de régulation prudentielle (PRA), une branche de la Banque d’Angleterre.

«L’échec de Credit Suisse à gérer efficacement les risques a été extrêmement grave et a créé une menace majeure pour la sécurité et la solidité des entreprises. La gravité et la nature généralisée de ces manquements ont conduit à l’amende d’aujourd’hui, qui est la plus importante jamais infligée par la PRA», a commenté Sam Woods, patron de la PRA, cité dans le communiqué.