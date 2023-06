Banque: UBS va supprimer 35’000 emplois avec le rachat de Credit Suisse

Les employés de la banque d’investissement de Credit Suisse à Londres, à New York et dans certaines régions d’Asie devraient être les plus touchés par les réductions d’effectifs. (Image prétexte)

Trois vagues

L’agence affirme, citant ces mêmes sources, que les employés ont été informés qu’ils devaient s’attendre à trois vagues de suppressions d’emplois cette année, la première étant prévue pour la fin du mois de juillet. Les deux autres suivraient en septembre et octobre. Les employés de la banque d’investissement de Credit Suisse à Londres, à New York et dans certaines régions d’Asie devraient être les plus touchés par les réductions d’effectifs.