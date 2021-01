Banque : UBS va supprimer une filiale sur cinq en Suisse

Le numéro un bancaire en Suisse va redimensionner son réseau de succursales. Il va fermer 44 de ses 239 filiales dans le pays.

Axel Lehmann souligne qu’il n’est plus possible de continuer d’exploiter les petites filiales puisque les clients font leurs achats en ligne et se rendent dans les grandes succursales.