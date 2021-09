Zurich - UBS veut connaître la couleur de peau de ses employés

Une obligation aux États-Unis

Au pays de l’Oncle Sam, toutes les entreprises de plus de 100 employés sont tenues par la loi de procéder à de telles collectes de données. L’Equal Employment Opportunity Commission (entité créée pour contrôler l’égalité des chances en matière d’emploi) reçoit des données comme la race, l’origine ethnique, le sexe et le groupe professionnel. Le but: montrer comment les femmes et les minorités sont représentées dans les entreprises privées et l’administration, ainsi que dans les secteurs et les régions.